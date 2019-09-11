Вспышка гепатита А в Украине: как не стать жертвой опасного вируса

Групповое заболевание вирусным гепатитом А зафиксировано в Украине. Чрезвычайное происшествие произошло в сентябре в одном из сел Новоархангельского района Кировоградской области.

Как говорится на сайте областного лабораторного центра, в сентябре жертвами острого инфекционного вирусного заболевания, которое протекает с общей интоксикацией и преимущественным поражением печени, стали трое людей.

Вспышка гепатита А в Украине (фото: lcdhd.org)

Отмечается, что случаи эпидемически связаны между собой. Путь передачи - контактно-бытовой.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования воды питьевой колодезной и обследование контактных.

Также отмечается, что за восемь месяцев этого года в области зарегистрировано уже 10 случаев заболевания гепатитом А, из них три случая - у детей.

Симптомы заболевания на вирусный гепатит А

Болезнь начинается остро с повышением температуры тела до 38,5 С. Появляется ломота в теле, возможно першение в горле. Больной человек чувствует общую слабость, ухудшение аппетита, тошноту, сопровождающаяся рвотой.

Через несколько дней температура нормализуется, но общая слабость сохраняется. Печень в этот период увеличивается и у больного возникают неприятные ощущения в правом боку. Период характеризуется желтым цветом кожи и склеры глаз, темной мочой и обесцвеченным калом.

Где и как можно заболеть вирусным гепатитом А

Заражение здорового человека происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и прочее), которыми пользовался больной. Проникновение инфекции в организм происходит через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Лечение больных с гепатитом А в большинстве случаев проходит в инфекционном отделении стационара. Больным показан постельный режим, особая диета.

Вспышка гепатита А в Украине (фото: lcdhd.org)

Профилактика заболевания

Использовать для питья только перекипяченную воду.

Не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения.

При неорганизованном отдыхе для питья и приготовления пищи иметь с собой запас питьевой воды (лучше бутилированной).

Перед потреблением овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промыть питьевой водой, для потребления детьми - обдать кипятком.

Строго соблюдать правила личной гигиены - обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, после каждого посещения туалета, прихода с улицы.

Не заниматься самолечением. При появлении первых признаков заболевания срочно обратиться к врачу.

Напомним, что с начала 2019 года на другую опасную болезнь - корь - заболели более 54 тыс. украинцев, среди которых около 28 тыс. - дети.