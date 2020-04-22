Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: вместо помощи отключили воду и свет

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус был зафиксирован в общежитии в Вишневом, но людям вместо помощи отключили горячую воду и свет

Коронавирус в Украине зафиксирован у 6 592 человек. При этом вчера, 21 апреля, в Вишневом Киевской области власти сообщили о массовой вспышке COVID-19 в общежитии, где выявили 38 зараженных. Кроме того 2 людей скончались. Всего в общежитии проживают более 300 человек.

Волонтер Людмила, которая помогает жителям общежития рассказала, что здание полностью закрыто на выход и вход. Волонтерам удалось собрать деньги и закупить для 10 семей все необходимые вещи.

Сегодня утром начали процесс дезинфекции общежития и он сейчас продолжается. Людей вывозить никуда не будут, они помещены на обсервацию на 14 дней. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

При этом частные владельцы отключили людям свет, горячую воду и отопление. Без воды и света остались 10 семей, а без отопления - 3 семьи.

И.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что всем жильцам сделают ПЦР-тесты, в самом здании общежития ограничено передвижение.

Напомним, что ученые назвали период, когда больные коронавирусом опаснее всего для окружающих. Так, эксперты считают, что самую большую опасность для людей несет зараженный человек, у которого еще нет явных симптомов инфицирования.