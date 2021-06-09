Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить

В Киеве планируют реконструкцию стадиона "Металлист", что на Отрадном. Недавно чиновники приехали туда с инспекцией, где обсудили планы по восстановлению легендарного спортивного комплекса.
Грустные фото заброшенного спорткомплекса появились в пресс-службе КГГА.
Стадион "Металлист" расположен по адресу улица Академика Каблукова, 26.
На кадрах видно, что футбольное поле заброшено, здание - в плачевном состоянии, ведь ремонт, судя по слоганам на стенах "Быстрее. Выше. Сильнее", делался в последний раз еще в советское время.
Фото: Так выглядит стадион "Металлист" в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Ранее мы писали, что видео акапельного исполнения гимна на стадионе в Харькове перед товарищеским матчем между Украиной и Кипром поразило сеть.