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Всплыли ужасные фото знаменитого стадиона в Киеве. Его хотят восстановить

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве планируют реконструкцию стадиона "Металлист", что на Отрадном. Недавно чиновники приехали туда с инспекцией, где обсудили планы по восстановлению легендарного спортивного комплекса.

Грустные фото заброшенного спорткомплекса появились в пресс-службе КГГА.

Стадион "Металлист" расположен по адресу улица Академика Каблукова, 26.

На кадрах видно, что футбольное поле заброшено, здание - в плачевном состоянии, ведь ремонт, судя по слоганам на стенах "Быстрее. Выше. Сильнее", делался в последний раз еще в советское время.

Фото: Так выглядит стадион "Металлист" в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Ранее мы писали, что видео акапельного исполнения гимна на стадионе в Харькове перед товарищеским матчем между Украиной и Кипром поразило сеть.

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