Всплыли ужасающие преступления оккупантов в освобожденных селах под Харьковом (видео)

Сергей похоронил замученных и убитых односельчан

Местный житель Сергей Логай рассказывает, что к нему зашли военные, "донецкие" или "луганские". Угрожая оружием привели в место, где было уже два мертвых молодых парня. Сергей выжил, а погибших похоронил вместе еще с одним мужчиной собственноручно.

Сейчас тела эксгумированы, они были убиты выстрелом в затылок, а уши были отрезаны.

По данным полиции, в селе еще есть места, где могут быть похоронены убитые люди.

После 24 февраля в поселке Граково осталось всего около 40 человек. Более полугода они были под оккупацией.

Люди живут в разрушенных домах

Квартиры людей разбомбили, теперь они вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

"В квартире сначала жили, пока не разбомбили, потом перешли сюда. Мусор убирали, ребята ремонт поделали", - рассказывает житель Граково Олег.