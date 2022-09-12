UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всплыли ужасающие преступления оккупантов в освобожденных селах под Харьковом (видео)

Скриншот: освобожденное село Граково в Харьковской области
Автор: Светлана Мащенко

Вооруженные силы Украины освободили почти всю Харьковскую область, прогнав оккупантов за Оскол. Теперь началась фиксация военных преступлений: людей находят замученными в могилах, местные рассказывают, какой ужас пережили во время оккупации.

Про деоккупацию села Граково на Харьковщине говорится в видео на YouTube-канале DW.

Сергей похоронил замученных и убитых односельчан

Местный житель Сергей Логай рассказывает, что к нему зашли военные, "донецкие" или "луганские". Угрожая оружием привели в место, где было уже два мертвых молодых парня. Сергей выжил, а погибших похоронил вместе еще с одним мужчиной собственноручно.

Сейчас тела эксгумированы, они были убиты выстрелом в затылок, а уши были отрезаны.

По данным полиции, в селе еще есть места, где могут быть похоронены убитые люди.

После 24 февраля в поселке Граково осталось всего около 40 человек. Более полугода они были под оккупацией.

Люди живут в разрушенных домах

Квартиры людей разбомбили, теперь они вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

"В квартире сначала жили, пока не разбомбили, потом перешли сюда. Мусор убирали, ребята ремонт поделали", - рассказывает житель Граково Олег.

Напомним, что СБУ обнародовала фото с освобожденного Изюма.

Кроме того, 11 сентября украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков