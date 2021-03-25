Всплыли новые детали смерти провизора из Черновцов после прививки от коронавируса

Отмечается, что у провизора аптеки военного госпиталя на момент вакцинации 15 марта не было симптомов - они проявились уже на следующий день.

Также стало известно, что COVID-19 подтвердили у двух его коллег, с которыми мужчина раньше получил прививку.

Случай смерти мужчины 24 марта не связывают с вакцинацией, так как у него была гипертоническая болезнь.

Кроме того, у провизора был избыточный вес, диабет и другие сопутствующие болезни.

Как рассказал генеральный директор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко, специалисты продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти.