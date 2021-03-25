Всплыли новые детали смерти провизора из Черновцов после прививки от коронавируса

В Черновцах у провизора аптеки, который умер из-за острого мозгового инсульта, а за девять дней до трагедии был вакцинирован от коронавируса, был обнаружен COVID-19. Болезнь мужчина подхватил перед прививкой.
Об этом заявила руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, передает "Суспільне".
Отмечается, что у провизора аптеки военного госпиталя на момент вакцинации 15 марта не было симптомов - они проявились уже на следующий день.
Также стало известно, что COVID-19 подтвердили у двух его коллег, с которыми мужчина раньше получил прививку.
Случай смерти мужчины 24 марта не связывают с вакцинацией, так как у него была гипертоническая болезнь.
Кроме того, у провизора был избыточный вес, диабет и другие сопутствующие болезни.
Как рассказал генеральный директор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко, специалисты продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти.
Напомним, что 23 марта под Одессой умерла военная ВСУ, которую на днях вакцинировали от COVID-19 - женщина внезапно потеряла сознание, и реанимационные мероприятия не смогли спасти ей жизнь. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, медики расследуют каждый случай смерти в течение 30 дней после вакцинации.