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Всплыли новые детали скандальной вечеринки Тищенко в шикарном отеле (видео)

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 11:09
Всплыли новые детали скандальной вечеринки Тищенко в шикарном отеле (видео) Фото: Николай Тищенко устроил громкую вечеринку в разгар карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нардеп Николай Тищенко вопреки карантину в Киеве устроил для своей жены пышное празднование дня рождения в ресторане отеля Fairmont.

Сейчас из видео "Схемы" стали известны новые подробности громкого и шикарного праздника.

Вечеринка началась вечером 18 апреля. Уже к 10 вечера на парковке отеля Fairmont не осталось ни одного свободного места. Всего журналисты насчитали около 30 гостей. Все они заходили в гостиницу без масок, ни один человек не воспользовался средством защиты.

Уже в 10 часов вечера со стороны Труханового острова прогремел праздничный салют в честь именинницы - жены Тищенка Аллы Барановской.

Гости мероприятия

На празднике в разгар карантина присутствовали его однопартийцы, как нынешние, так и бывшие. Среди гостей заметили Александра Трухина, Александра Скичко с женой Елизаветой, которая является гендиректором отеля Fairmont, где и проходило празднование, экс-гендиректора Seven Hills Ариете Шварца.

Отметим, что всех гостей мероприятия попросили не постить фото вечеринки в соцсетях. Но полиция на "праздник жизни" все же наведалась, но через некоторое время спокойно покинула отель и вечеринка продолжилась. Гости праздника после публикации новости о вечеринке в СМИ решили не выходить из отеля и остались там на ночь.

Тищенко устроил вечеринку для жены в разгар карантина

Вот так выглядели приглашения на праздник, которые рассылала гостям жена Тищенко Алла Барановская.

Всплыли новые детали скандальной вечеринки Тищенко в шикарном отеле (видео)

Как мы ранее сообщали, полиция Киева открыла дело по поводу празднования дня рождения в ресторане отеля.

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