Всплыла шокирующая деталь о сбитом самолете МАУ: месть за смерть Сулеймани

Крушение самолета МАУ в Иране случилось 8 января (коллаж РБК-Украина)

Сбитый самолет МАУ в Иране назвали местью за ликвидацию генерала Касема Сулеймани

Крушение самолета МАУ в Иране напрямую связывают с ликвидацией американскими военными генерала Касема Сулеймани 3 января.

По словам известного журналиста и активиста Касима Аль-Мадхаджи Аль-Ахваза, рейсом PS752 по маршруту Тегеран - Киев летел человек, который "сдал" США месторасположения главаря иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Таким образом, считает Аль-Мадхаджи, соратники Сулеймани решили отомстить предателю их командира по принципу "око за око", что привело к гибели 176 человек.

"Когда командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджи-заде узнал, что человек, который слил информацию, что привела к гибели Касема Сулеймани, в сопровождении своей жены садился в аэропорту на рейс в Украину, то сказал: "Биарш пайн, визнеш" (убейте его, сбейте [самолет])" - написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

Скриншот поста (twitter.com/naissy_q)

Информация журналиста, к слову, выглядит достаточно убедительно. Ведь в момент запуска ракеты, которая сбила украинский Boeing, в небе над Тегераном был еще один самолет - катарских авиалиний. Этот лайнер вошел в иранское воздушное пространство и сделал запрос диспетчерам, а те в свою очередь передали информацию силам противовоздушной обороны. Почему соответствующий сигнал не был передан о самолете МАУ - остается загадкой. Возможно, он был даже проигнорирован военными.

Отметим, что в Иране заявили об аресте "некоторых людей" за их роль в крушении самолета МАУ.