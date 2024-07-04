Всього три інгредієнти. Дієтолог дала рецепт десерту для молодості мозку

Нам всім хочеться бути, як кажуть "в ресурсі", мати більше сил та енергії, але велика роль в цих процесах належить мозку. Наприклад, 25% всього кисню, який ми вдихаємо з повітрям, забирає собі мозок.
Який десерт принесе користь не тільки мозку, а й фігурі, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дієтолога Оксани Скиталінської в її Telegram-каналі.
По-перше, вам треба вживати продукти, багаті наступними речовинами:
Скиталінська зазначила, що потрібно багато рухатись та зменшити споживання вільного цукру (різних цукрів, їх дуже багато) та фруктози. Не забувайте пити чисту воду.
Інгредієнти
Збийте ягоди в блендері в пюре, влийте сік буряка і попередньо розмочений, нагрітий желатин. Потім ще раз збийте і вилийте у форму. Желатину можна додати і дві упаковки, тоді буде твердіший.
Для того, щоб підсолодити десерт, можна додати солодку грушу або розмочені фініки, або 1 ложечку цукру (в поєднанні з такою кількістю клітковини цей цукор не вплине на рівень глюкози в крові). Для тих, хто не любить кісточки з ягід, можна їх перетерти через крупне сито.
До речі, додайте це у каву та позбудетесь боків та жиру на животі.
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