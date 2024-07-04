Всього три інгредієнти. Дієтолог дала рецепт десерту для молодості мозку

Що треба їсти для молодості мозку

По-перше, вам треба вживати продукти, багаті наступними речовинами:

Поліфенолами (чорні ягоди, в першу чергу).

Калієм (авокадо, шпинат, капуста кучерява, бурякова гичка і листя, мангольд).

Нітратами - оксид азоту розширює судини, розтягує артерії, посилює кровотік. Це корисні нітрати (рукола, буряк, бурякова гичка і листя, шпинат, мангольд, броколі).

Скиталінська зазначила, що потрібно багато рухатись та зменшити споживання вільного цукру (різних цукрів, їх дуже багато) та фруктози. Не забувайте пити чисту воду.

Рецепт десерту для молодості мозку

Інгредієнти

Ягідне пюре 500 г

Сік 1 маленького буряка

Желатин

Збийте ягоди в блендері в пюре, влийте сік буряка і попередньо розмочений, нагрітий желатин. Потім ще раз збийте і вилийте у форму. Желатину можна додати і дві упаковки, тоді буде твердіший.

Для того, щоб підсолодити десерт, можна додати солодку грушу або розмочені фініки, або 1 ложечку цукру (в поєднанні з такою кількістю клітковини цей цукор не вплине на рівень глюкози в крові). Для тих, хто не любить кісточки з ягід, можна їх перетерти через крупне сито.