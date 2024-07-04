Всього ложечка цього продукту може допомогти боротися з раком і зменшити ознаки старіння

Що ми знаємо про "золоте молоко"

Експерти рекомендують людям спробувати "золоте молоко" через усі переваги для здоров’я, які воно може надати.



"Золоте молоко", яке є сумішшю куркуміну та молока, поширене в таких країнах, як Індія, але стає все більш популярним у західних культурах завдяки тому, що люди дізнаються про його переваги для зміцнення здоров’я.

Різні переваги вживання цього напою походять від його основного активного інгредієнта - куркуміну. Він має настільки потужну протизапальну дію, що деякі дослідження навіть припускають, що ефект куркуміну можна порівняти з ефектами деяких фармацевтичних препаратів.

Також було показано, що куркумін підвищує антиоксидантну здатність організму. Вважається, що окисне пошкодження та вільні радикали є одним із механізмів прискорення ознак старіння та кількох хронічних захворювань.

Чим ще корисна куркума

Імбир і кориця можуть допомогти знизити рівень цукру в крові. Невелика щоденна доза імбиру також може знизити рівень гемоглобіну A1C до 10% - маркер довгострокового контролю цукру в крові, згідно з одним науковим дослідженням.

Деякі дослідження також показали, що спеції, які використовуються в золотому молоці, можуть мати деякі переваги в боротьбі з раком. Дослідження приписувало протиракові властивості 6-гінгеролу, речовині, яка міститься у великих кількостях у сирому імбирі.

Куркумін, активний інгредієнт куркуми, також може вбивати ізольовані ракові клітини в пробірці та запобігати росту нових кровоносних судин у пухлинах, обмежуючи їх здатність до поширення.

Золоте молоко також може бути корисним для вашого мозку. Дослідження показують, що куркумін може підвищувати рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF). BDNF - це сполука, яка допомагає вашому мозку формувати нові зв’язки та сприяє росту клітин мозку.

Куркумін також може допомогти зменшити симптоми депресії. Однак потрібні додаткові дослідження.

Доведено, що імбир покращує роботу мозку, покращуючи час реакції та пам’ять. У дослідженнях на тваринах виявилося, що імбир захищає від пов’язаної з віком втрати функції мозку.

Як зробити напій з куркумою