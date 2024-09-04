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Всі це їдять: вчені назвали продукти, які призводять до серцевих захворювань

Яка їжа призводить до виникнення проблем з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Один вид їжі може завдати тривалої шкоди серцю, навіть якщо ви не маєте зайвої ваги та почуваєтесь добре. Таку їжу їдять кожного дня люди та навіть не задумуються про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на British Heart Foundanion.

Яка їжа може нашкодити організму

Занадто багато жиру, що накопичується в печінці, підвищує ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань

В результаті відбувалось падіння загального холестерину приблизно на 10%, а також збільшення запасів енергії.

Продукти з насиченим жиром

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жирЗдорова їжаЗдоров'яСерцево-судинні захворювання