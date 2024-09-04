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Всі це їдять: вчені назвали продукти, які призводять до серцевих захворювань

Середа 04 вересня 2024 20:05
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Всі це їдять: вчені назвали продукти, які призводять до серцевих захворювань Яка їжа призводить до виникнення проблем з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Один вид їжі може завдати тривалої шкоди серцю, навіть якщо ви не маєте зайвої ваги та почуваєтесь добре. Таку їжу їдять кожного дня люди та навіть не задумуються про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на British Heart Foundanion.

Яка їжа може нашкодити організму

Дослідження, фінансоване Британським фондом серця (BHF) показало, що люди, які регулярно вживають насичені жири, мають більший рівень жиру в печінці та вищий рівень холестерину.

Насичені жири містяться в багатьох популярних продуктах, таких як масло, жирне м’ясо, тістечка, тістечка та печиво.

У рамках дослідження 24 учасників попросили дотримуватися дієти з високим вмістом насичених або поліненасичених жирів протягом 24 днів.

Кожен учасник пройшов МРТ-сканування та аналіз крові на початку та в кінці дослідження, щоб оцінити вплив типу жиру, який вони споживали, на відомі фактори ризику захворювань серця та кровообігу.

Що показало дослідження

Маса тіла не змінилася в обох групах через 24 дні, але учасники, які їли більше насичених жирів, отримали результати тестів і сканування, які пов’язували з підвищеним ризиком серцевих захворювань. Рівні загального "поганого" холестерину у крові цієї групи були приблизно на 10% вищими, ніж до дослідження.

Занадто багато жиру, що накопичується в печінці, підвищує ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань

Професор Джеймс Лейпер розповів, що це дослідження дає докази того, що насичені жири можуть непомітно почати створювати ризик для здоров’я серця дуже швидко, не викликаючи жодних змін у вазі людини.

У рамках дослідження інша група учасників їли продукти, які багаті поліненасиченими жирами. Вони включають омега-3 і 6, забезпечують організм необхідними поживними речовинами і містяться в таких продуктах, як жирна риба, наприклад скумбрія та лосось, соняшникова олія та деякі горіхи.

В результаті відбувалось падіння загального холестерину приблизно на 10%, а також збільшення запасів енергії.

Продукти з насиченим жиром

Серцево-судинні захворювання є однією з найчастіших смертей.

Експерти перерахували продукти з високим вмістом насичених жирів:

  • жирні шматки м'яса
  • м'ясні вироби, в тому числі ковбаси і паштети
  • вершкове масло і сало
  • сир, особливо твердий
  • вершки і сметана
  • шоколадні кондитерські вироби
  • печиво, торти, тістечка
  • пальмова олія
  • кокосове масло

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