Всі радили тільки ампутацію: лікарі врятували руку дитини з рідкісною патологією

Пальці жахливо збільшувалися у розмірах

Коли Меланці виповнилося 6 років, пальчики на руці досягли вже гігантських розмірів і буквально пульсували. А будь-який найменший поріз спричиняв масивну кровотечу. Батьки казали, що дитина - "наче порцелянова лялька".

Декілька місяців тому мама Меланії натрапила в мережі на інформацію про лікаря, який спеціалізується на хірургії кисті, оперує дорослих і рятує кінцівки захисників від ампутації. Це був Гнат Герич - завідувач хірургічного відділення лікарні Святого Пантелеймона. Саме до нього і звернулися батьки.

Лікарі змогли поставити нарешті діагноз

Медики провели ретельне обстеження і змогли поставити Меланці діагноз: артеріовенозна мальформація. Це вроджена патологія, яка вражає судини головного мозку, рідше - спинного. А от те, що така недуга розвинулася в судинах руки - випадок унікальний.

"Судини в кисті та передпліччі Меланії розвинулися аномально - з множинними сполученнями між артеріальною та венозною системами. Тобто кров з артерій потрапляє у вени й розширює їх, що призводить до зміни кольору шкіри та значного набряку пальців. А при їхньому пошкодженні відповідно виникає артеріальна кровотеча - найнебезпечніша з можливих", - розповів Гнат Герич.

Після консиліуму команда лікарів вирішила взятися за цей випадок. Спочатку вони мали з'ясувати анатомію судинного дерева в кисті Меланки та перевірити, чи можливо видалити патологічні судини без порушення кровопостачання кінцівки.

Для цього перекрили деякі венозні фістули - патологічні отвори, через які кров з артерій Меланії потрапляє у її вени. Це було ангіографічне, тобто діагностичне, втручання. Але завдяки йому у хірургів з'явилася надія на те, що вони зможуть допомогти дитині.

Унікальна операція зайняла 6 годин

Хірурги провели шестигодинну операцію на кисті та видалили більшу частину аномально розвинутих судин. Це дало можливість зменшити тиск крові у венозній системі. Втручання було доволі складне, адже хірургам довелося вкрай делікатно видаляти кожну аномальну судину та водночас - не зачепити ті, що відповідають за живлення кінцівки. І їм вдалося це зробити.

Завдяки операції пальчики Меланії зменшилися вдвічі. Зараз дитину чекає реабілітація, а за місяць - повторна операція, під час якої хірурги планують видалити залишок аномальних судин.

Львівські хірурги врятували руку дитині, коли від неї відмовилися навіть за кордоном (фото: facebook.com/1tmolviv)