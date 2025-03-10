Не всі про нього знають. Дієтолог назвала суперпродукт, який варто їсти навесні

Топінамбур або земляна груша стає все популярнішим продуктом на кухнях, завдяки своїм численним корисним властивостям. Виявляється, цей коренеплід не лише смачний, але й здатен покращити стан організму.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, кому не варто їсти такий суперпродукт.
За словами дієтолога Наталії Самойленко, топінамбур - це справжній суперфуд. Плід допомагає контролювати рівень цукру в крові, виводить все зайве та навіть знижує рівень холестерину.
Покращує травлення
Топінамбур також багатий на інулін - природний пробіотик, який сприяє росту корисної мікрофлори в кишечнику, покращує перетравлення їжі та знижує ризик розвитку дисбактеріозу.
На смак нагадує трохи горіх.
Контроль рівня цукру в крові
Інулін у топінамбурі допомагає знижувати рівень глюкози в крові, що робить топінамбур корисним для людей з діабетом або тих, хто хоче запобігти його розвитку.
Підтримка серцево-судинної системи
Завдяки високому вмісту калію і низькому вмісту натрію, топінамбур сприяє нормалізації артеріального тиску, покращує кровообіг і зміцнює серце.
Плід також багатий на вітаміни B та C, а також на магній, залізо та кальцій, що сприяє загальному зміцненню організму.
Антиоксидантна дія
Природні антиоксиданти в складі топінамбура допомагають боротися з окислювальними процесами в організмі, що сприяє зниженню ризику старіння та розвитку хронічних захворювань.
Хоча топінамбур має багато корисних властивостей, існують певні обмеження щодо його споживання:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт WebMD.