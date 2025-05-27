Не всі "Е-шки" шкідливі: дієтолог розповіла, які безпечні для здоров'я

Які "Е-шки" безпечні

"Е-шки" - це речовини, які додають до продуктів для покращення смаку, аромату, кольору, консистенції чи тривалості зберігання. Не всі "Е-шки" шкідливі - багато з них дозволені й ретельно перевірені, але деякі можуть мати негативний вплив на здоров’я, особливо при надмірному вживанні або у разі індивідуальної чутливості.

За експерта, деякі Е-добавки - це зовсім "не страшилки" з інтернету, а звичайні вітаміни.

Наприклад:

E300 - аскорбінова кислота (вітамін С)

E101 - рибофлавін (вітамін B2)

E160a - бета-каротин (провітамін А)

E306-E309 - токофероли (вітамін Е)

E100 - куркумін: натуральний барвник з куркуми, має протизапальні властивості

E140 - хлорофіл: натуральний зелений барвник з рослин, антиоксидант

E163 - антоціани: барвники з ягід, мають антиоксидантні властивості

E330 - лимонна кислота: природний консервант, широко використовується в харчовій промисловості

Дієтолог зазначила, що ці речовини мають ті самі властивості, що й у таблетках з аптеки. Просто в продуктах вони виконують інші функції:

як антиоксиданти

барвники природного походження

стабілізатори

Тобто одна й та сама речовина може:

захищати олію від псування

підтримувати імунітет

"Усе залежить від дози та контексту застосування. Тому не всі Е-добавки - зло. Головне - не боятися абревіатур, а знати, що за ними стоїть", - зазначила Дорош.

Чим можуть нашкодити здоров'ю "Е-шки"

Алергічні реакції

Деякі добавки, як, наприклад, E102 (тартразин) або E210 (бензойна кислота), можуть викликати алергію, висипання, свербіж або проблеми з диханням.

Гіперактивність у дітей

Деякі барвники (наприклад, E110, E104, E122, E129) пов’язують із посиленням гіперактивності та проблемами з концентрацією уваги.

Порушення шлунково-кишкового тракту

Консерванти, як E220 (діоксид сірки), можуть викликати подразнення шлунку, здуття чи діарею.

Деякі стабілізатори, підсилювачі смаку або емульгатори можуть накопичуватися і порушувати обмін речовин або навантажувати печінку й нирки.