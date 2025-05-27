Не всі "Е-шки" шкідливі: дієтолог розповіла, які безпечні для здоров'я
У супермаркетах майже неможливо знайти продукт без добавок - ті самі загадкові "Е-шки" лякають багатьох покупців. Але не всі харчові добавки шкідливі, адже серед них є й ті, що абсолютно безпечні для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Які "Е-шки" безпечні
"Е-шки" - це речовини, які додають до продуктів для покращення смаку, аромату, кольору, консистенції чи тривалості зберігання. Не всі "Е-шки" шкідливі - багато з них дозволені й ретельно перевірені, але деякі можуть мати негативний вплив на здоров’я, особливо при надмірному вживанні або у разі індивідуальної чутливості.
За експерта, деякі Е-добавки - це зовсім "не страшилки" з інтернету, а звичайні вітаміни.
Наприклад:
- E300 - аскорбінова кислота (вітамін С)
- E101 - рибофлавін (вітамін B2)
- E160a - бета-каротин (провітамін А)
- E306-E309 - токофероли (вітамін Е)
- E100 - куркумін: натуральний барвник з куркуми, має протизапальні властивості
- E140 - хлорофіл: натуральний зелений барвник з рослин, антиоксидант
- E163 - антоціани: барвники з ягід, мають антиоксидантні властивості
- E330 - лимонна кислота: природний консервант, широко використовується в харчовій промисловості
Дієтолог зазначила, що ці речовини мають ті самі властивості, що й у таблетках з аптеки. Просто в продуктах вони виконують інші функції:
- як антиоксиданти
- барвники природного походження
- стабілізатори
Тобто одна й та сама речовина може:
- захищати олію від псування
- підтримувати імунітет
"Усе залежить від дози та контексту застосування. Тому не всі Е-добавки - зло. Головне - не боятися абревіатур, а знати, що за ними стоїть", - зазначила Дорош.
Чим можуть нашкодити здоров'ю "Е-шки"
Алергічні реакції
Деякі добавки, як, наприклад, E102 (тартразин) або E210 (бензойна кислота), можуть викликати алергію, висипання, свербіж або проблеми з диханням.
Гіперактивність у дітей
Деякі барвники (наприклад, E110, E104, E122, E129) пов’язують із посиленням гіперактивності та проблемами з концентрацією уваги.
Порушення шлунково-кишкового тракту
Консерванти, як E220 (діоксид сірки), можуть викликати подразнення шлунку, здуття чи діарею.
Деякі стабілізатори, підсилювачі смаку або емульгатори можуть накопичуватися і порушувати обмін речовин або навантажувати печінку й нирки.
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