Скільки разів на день треба їсти насправді: пояснення від дієтолога Мессі

Снідати, обідати, вечеряти, чи їсти п’ять-шість разів на день? Навколо цього точиться багато суперечок, але дієтолог Ліонеля Мессі поставив крапку у питанні.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live розповідає, скільки ж разів на день справді варто їсти.

Скільки разів на день їсти

Дієтолог відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі Ісмаель Галанчо розповів, що люди повинні їсти два-чотири рази на день, порушуючи правило "п’ятиразового харчування".

"Найкраще те, що відповідає вашому розпорядку дня. Сьогодні ми знаємо, що час прийому їжі не так вже й важливий. Ми використовували знамените п’ятиразове харчування, як обов’язкове протягом десятиліть, а сьогодні ми знаємо, що це не так", - пояснив експерт.

Він наголошує, що розподіл кількості прийомів їжі - це другорядне, головне - що і скільки ви їсте.

"Я не великий прихильник частого харчування, хіба що для професійних спортсменів. Але й один прийом їжі на день - не найкраща ідея, оскільки більшості людей важко спожити необхідну кількість калорій і мікронутрієнтів за один раз. Це ускладнює споживання достатньої кількості овочів, фруктів, вітамінів і мінералів", - зазначив Галанчо.

Тому найкраще дієтолог радить дотримуватись 2-4 прийомів їжі на день, адаптуючи це до свого способу життя. Людина, яка веде малорухливий спосіб життя, має інші потреби, ніж активна або професійний спортсмен. Якщо ви тренуєтесь, вам може знадобитися їсти частіше.

Що важливе у харчуванні

Важливо не коли ви їсте, а що саме і скільки. Єдине, на що варто звернути увагу - це їсти у світлий час доби. Прийоми їжі пізно ввечері чи вночі пов’язані з погіршенням метаболічного здоров’я.

До того ж триразове харчування з 800 калоріями матиме точно такий же ефект, як і шість прийомів їжі з 400 калоріями. Звичайно, спортсмени, як правило, їдять частіше, щоб допомогти відновитися організму та отримати енергію, необхідну для занять спортом.

Щоб харчування було ще більш ефективним, дотримуйтесь таких порад: