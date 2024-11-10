"Всі бояться": Кондратюк чесно висловився про смерть Узелкова

Кодратюк чесно висловився про боксера

Так, продюсер та Узелков разом знімалися на шоу "Україна має талант". Вони та Слава Фролова сиділи у кріслах журі. Кондратюк зазначив, з Узелковим було весело.

Але він пригадав, що коли востаннє бачив боксера, розмова була серйозною. Це відбувалося приблизно у 2020 році, коли Узелков балотувався в мери Вінниці від проросійської партії. Виявилося, що Кондратюк не став мовчати й вже тоді сказав, що про це думає.

В'ячеслав Узелков помер (фото: instagram.com/uzelkov_official)

"Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ. Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції", - пригадав він.

За словами Кондратюка, Узелков говорив з ним виключно українською та на "ви". При цьому боксер був здивований, що продюсер на нього "наїхав".

"Ігоре Васильовичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок", - цитує Узелкова шоумен.

У відповідь на це Кондратюк сказав, чому інші люди могли мовчати й нічого не казати боксеру.

"Так всі ж бояться твоєї правої!" - пригадав свою відповідь продюсер.

"Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним", - додав він.

Кондратюк відреагував на смерть Узелкова (скріншот)

Що відомо про смерть Узелкова

45-річний боксер у квітні цього року переніс операцію на серці. До цього Узелков також мав проблеми зі здоров'ям, а у 2012 році він переніс інсульт.

Спортсмен багато розповів про свій стан після операції. Він провів у комі два тижні та намагався повернутися до звичайного життя. Втім, 9 листопада Українська федерація боксу повідомила, що Узелков помер.

Коли помер Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

На смерть боксера вже відреагувала його колишня. Боржемська висловилася про Узелкова й зазначила, що попри все йому вдячна. Аналогічну заяву зробив їхній спільний син. Дитина Узелкова висловилася про його смерть та зазначила, що це боляче.