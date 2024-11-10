"Всі бояться": Кондратюк чесно висловився про смерть Узелкова
9 листопада стало відомо про смерть В'ячеслава Узелкова, якому було усього 45 років. На це не міг не відреагувати Ігор Кондратюк, адже він працював з боксером та непогано його знав.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), продюсер висловився про Узелкова на своїй сторінці Facebook.
Кодратюк чесно висловився про боксера
Так, продюсер та Узелков разом знімалися на шоу "Україна має талант". Вони та Слава Фролова сиділи у кріслах журі. Кондратюк зазначив, з Узелковим було весело.
Але він пригадав, що коли востаннє бачив боксера, розмова була серйозною. Це відбувалося приблизно у 2020 році, коли Узелков балотувався в мери Вінниці від проросійської партії. Виявилося, що Кондратюк не став мовчати й вже тоді сказав, що про це думає.
В'ячеслав Узелков помер (фото: instagram.com/uzelkov_official)
"Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ. Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції", - пригадав він.
За словами Кондратюка, Узелков говорив з ним виключно українською та на "ви". При цьому боксер був здивований, що продюсер на нього "наїхав".
"Ігоре Васильовичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок", - цитує Узелкова шоумен.
У відповідь на це Кондратюк сказав, чому інші люди могли мовчати й нічого не казати боксеру.
"Так всі ж бояться твоєї правої!" - пригадав свою відповідь продюсер.
"Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним", - додав він.
Кондратюк відреагував на смерть Узелкова (скріншот)
Що відомо про смерть Узелкова
45-річний боксер у квітні цього року переніс операцію на серці. До цього Узелков також мав проблеми зі здоров'ям, а у 2012 році він переніс інсульт.
Спортсмен багато розповів про свій стан після операції. Він провів у комі два тижні та намагався повернутися до звичайного життя. Втім, 9 листопада Українська федерація боксу повідомила, що Узелков помер.
Коли помер Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)
На смерть боксера вже відреагувала його колишня. Боржемська висловилася про Узелкова й зазначила, що попри все йому вдячна. Аналогічну заяву зробив їхній спільний син. Дитина Узелкова висловилася про його смерть та зазначила, що це боляче.
До слова, раніше ми розповідали, якими були останні слова Узелкова в соцмережах.
Окрім цього, Дьомін гостро відреагував на смерть Узелкова.