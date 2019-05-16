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Всей толпой: в Виннице болельщики избили арбитра прямо на поле (видео)

STYLERНовости спорта    16.05.2019 - 15:38
Всей толпой: в Виннице болельщики избили арбитра прямо на поле (видео)
Футбольные болельщики избили арбитра в Виннице (коллаж: РБК_Україна)

Футбольные болельщики решили по-своему восстановить справедливость

Футбольные болельщики винницкой "Нивы" набросились толпой на арбитра после окончания матча, который проходил в рамках тура Второй лиги между "Нивой" и житомирским "Полесьем". Об этом сообщает издание UA-Football.

Инцидент произошел 14 мая в Виннице.

После того, как матч закончился победой житомирской команды, около шести разъяренных болельщиков выбежали на поле и набросились на арбитра Дениса Резникова. Судья начал убегать, но толпа погналась за ним и продолжила атаковать.

Всей толпой: в Виннице болельщики избили арбитра прямо на поле (видео)

Футбольные болельщики избили арбитра в Виннице (скрин видео: YouTube/Mukachevo Net)

В конфликт вмешалась полиция, которая охраняла матч. Правоохранители остановили драку и повязали нескольких агрессоров.

Только через границу из блюстителей порядка Резникову удалось добраться до раздевалок.

Матч "Нива" - "Полесье" завершился решающим голом на дополнительных минутах со счетом 2:1 в пользу житомирян. Однако болельщики были недовольны тем, что арбитр назначил пенальти в ворота винничан на 53 минуте.

Футбольные болельщики избили арбитра в Виннице (видео: YouTube/Mukachevo Net)

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