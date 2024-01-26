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Всесвітньо відому порнозірку знайшли мертвою: деталі

Померла відома порноакторка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У США знайшли мертвою 43-річну порноакторку Джессі Джейн, яка була неймовірно популярною у 2000-х роках. Поруч із нею був ще один труп - її бойфренда Бретта Хазенмюллера.

Що відомо про смерть зірки фільмів для дорослих, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: TMZ, New York Post, Вікіпедія.

Від чого померла порнозірка

Труп жінки знайшли 24 січня, у будинку в місті Мур штату Оклахома (оселя її хлопця). Вона лежала поруч зі своїм бойфрендом. Тіла знайшла поліція, коли прийшла до будинку після того, як керівник чоловіка заявив, що той не виходить на зв'язок вже декілька днів.

Точну причину смерті поки що не розголошують. Втім, ЗМІ вже висунули власні версії. Повідомляється, що порнозірка та її бойфренд могли померти внаслідок передозування наркотиками.

Померла відома актриса з фільмів для дорослих (фото: instagram.com/thejessejane)

Що відомо про актрису

Сінді Тейлор (справжнє ім'я порноакторки) народилася 16 липня 1980 року у штаті Техас. Свою кар'єру вона почала у 2002 році з роботи у фільмі No Limits. Акторка швидко стала популярною, вона знялася у багатьох стрічках для дорослих. 

Відомо, що Джейн знімалася у фільмі "Пірати 2: Помста Стагнетті", зйомки якого коштували приблизно 8 мільйонів доларів. Ця стрічка вважається найдорожчим кіно для дорослих. Також вона працювала на Playboy, знімалася у шоу та серіалах, була ведучою кількох церемоній, де нагороджували зірок порнофільмів.

 У 2011 році CNBC назвав Джейн однією з 12 найпопулярніших зірок у порно. Окрім цього, вона запускала декілька успішних ліній з продажу іграшок для дорослих. У акторки залишився син, який народився у 2000 році.

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