"Всесвіт - це голограма". Божевільні теорії про космос, які не налазять на голову

Теорії змови ніколи не втратять свою привабливість: з якоїсь причини люди не тільки легко піддаються їхньому впливу, а й часто вірять у них. Питання, пов'язані з космічним простором та його дослідженням, турбують людство вже не одне століття.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шалені теорії про космос, в які все ще вірять певні групи людей

Місяць усередині порожній

Ця теорія стала популярною після експериментів експедиції "Аполлон-12" у 1969 році. Тоді на супутнику Землі був викликаний перший штучний місяцетрус: спочатку астронавти розмістили на Місяці сейсмометри, а потім скинули модуль, удар від якого був наближений за потужністю до вибуху тонни тротилу.

Результати виявилися несподіваними. Вібрації на Місяці були значно сильнішими і в кілька разів довшими, ніж на нашій планеті під час землетрусів.

Експеримент повторили кілька наступних експедицій США - результат був ідентичним. Місяць тоді образно порівняли з дзвоном, який дзвенить після удару. І для конспірологів це був знак: виходить, супутник Землі порожній, інакше з чого йому так вібрувати.

Насправді Місяць складається з кількох шарів, у тому числі мантії та ядра. Розібратися в цьому допомогли численні дослідження гравітації, обертання та інших характеристик. Відмінність у вібраціях пояснюється просто: Місяць більш жорсткий і сухий, немов шматок каменю або металу; на Землі досить багато води, через яку коливання згасають швидше.

Земля знаходиться усередині чорної діри

Ця теорія дійсно обговорюється в наукових колах і називається космологією Шварцшільда. Вона припускає, що поява нашого Всесвіту - результат вибуху точки сингулярності всередині надмасивної чорної діри.

Якщо ця версія правдива, то космос схожий на матрьошку. У дірах одного всесвіту ховаються інші всесвіти - і так до безкінечності. Але перевірити, як справи в реальності, неможливо - принаймні поки що.

Всесвіт є голограмою

Ідея про те, що Всесвіт є голограмою, заснована на припущенні, згідно з яким простір і час у Всесвіті не є безперервними. Натомість вони дискретні і "пікселізовані", тому не можна збільшувати "масштаб зображення" Всесвіту нескінченно, проникаючи все глибше і глибше в суть речей.

По досягненню певного значення масштабу збільшення, Всесвіт набуває форми малоінформативного зображення з дуже низькою якістю.

У результаті теорія передбачає, що Всесвіт насправді існує лише у двох вимірах, а третій вимір є ілюзією, або голограмою, створеною інтерференцією простору та часу.

Як може виглядати Всесвіт (фото: Medium)

Спостереження за темною енергією робить її нестабільною

Згідно з деякими теоретиками, якщо довго дивитися на Всесвіт, або його частину, то цей процес його руйнуватиме. А дехто вважає, що спостереження за темною енергією дестабілізує нашу реальність.

Вчені зараз вважають, що матерія - такі об'єкти як каміння, скло, вода і так далі - займають у Всесвіті всього близько 4 відсотків простору. Понад 26 відсотків відведено темній матерії. Але помацати і побачити цю матерію не можна. Все тому, що це такий тип маси, який ми не здатні бачити.

Все, що ми знаємо про неї, так це те, що вона існує. Про це свідчать її гравітаційні ефекти, які вона робить на інші об'єкти в космосі.

70 відсотків простору, що залишилися, займає темна енергія. Вчені поки що не зовсім впевнені в тому, що це таке, але саме ця невидима сила, на їхню думку, є фактором розширення Всесвіту.

У статті професор Лоуренс Краус теоретизує про те, що спостереження за темною енергією "може скорочувати час життя всього Всесвіту". Відбувається це в результаті квантового ефекту Зенона - парадоксу, згідно з яким спостереження за об'єктом може безпосередньо впливати на нього.

Іншими словами, якщо ми спостерігатимемо за темною енергією, то цим можемо збити її внутрішній квантовий годинник, що в свою чергу може викликати повернення матерії до більш ранньої форми свого існування. Як підсумок – усі ми зникнемо назавжди.

Пульсари - маяки прибульців

Десятиліттями вчені спостерігають за різними сигналами з космосу, щоб одного разу знайти доказ того, що той чи інший сигнал був направлений у наш бік позаземним життям.

Є на Землі люди, які з упевненістю вважають, що пульсари насправді є гігантськими маяками інопланетян. Ці космічні об'єкти є джерелами електромагнітного випромінювання, яке вони випускають кожні кілька секунд (або часткою секунд) при обертанні. Випущені пучки цієї енергії проходять через весь Всесвіт.

Регулярне і повторюване випромінювання пульсарів деякі люди починають приймати як засіб спілкування. Проте буває так, що частота пульсацій (випромінювання) змінюється. Відбувається це внаслідок невеликих змін у періоді обертання пульсара.

Досі жоден з отриманих сигналів від цих космічних об'єктів не був настільки складним або структурованим, що говорило б про те, що цей імпульс є своєрідною формою спілкування або переданим повідомленням.

Як виглядає пульсар (фото: Owlcation)

Планета Х знищить наш світ

Історія про планету Х вперше з'явилася 1995 року. Вигадала її Ненсі Лідер, мешканка Вісконсіна (США), під час онлайн-дискусії любителів уфології.

На форумі жінка розповіла історію про те, що вона нібито була викрадена прибульцями, які вшили їй у голову крихітний передавальний пристрій, щоб через нього передати жінці та всьому світу інформацію про загрозу зіткнення з планетою Х.

За її словами, ця планета буде проходити поряд із Землею настільки близько, що порушить усі природні процеси, що відбуваються на нашій планеті і, звичайно ж, знищить все життя на ній.

Бачачи наростаючу паніку, вчені з аерокосмічного агентства NASA виступили із заявою про те, що якби планета Х справді існувала, то найпотужніші телескопи Землі змогли б її виявити і людство мала б як мінімум кілька десятиліть для того, щоб підготуватися до цієї масштабної катастрофи.