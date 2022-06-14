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Все, чего он заслужил?! Украинцев возмутила история слепого пса, которого выгнали умирать после 15 лет службы

Коллаж РБК-Украина: активисты рассказали грустную историю о собаке Бароне в Каменце-Подольском
Автор: Владимир Костырин

В Каменце-Подольском волонтеры взяли под опеку собаку по кличке Барон, которого хозяева просто выгнали из дома умирать после 15 лет службы, при том, что пес уже совсем слепой.

Историю животного рассказали в общественной организации "Душа бродяги" в Facebook.

На "память" о долгой и преданной службе бывшие владельцы Барона, прогоняя его, оставили карабин от цепи на ошейнике, и незрячий пес, упав со скалы, травмировал об него лапу.

"Карабин больно врезался в лапки и прогнил до кости", - говорится в публикации.

Животное не может найти дорогу домой, где его уже не ждут, и целую неделю пробыл на огороде у одной женщины в районе Польских фольварок.

"Разве это все, на что он заслужил?" - задают риторический вопрос зоозащитники.

Волонтеры обустроили для Барона вольер и поставили будку, но пес все еще осторожно ведет себя с людьми и не позволяет себя гладить, поэтому они подозревают, что бывшие хозяева могли бить собаку.

Это новый дом собаки Барона, который обустроили неравнодушные волонтеры (фото: facebook.com/groups / Душа Бродяги (громадська Організація м.Кам'янець-Подільський)

"Ему было тяжело ходить по лестнице на прогулки, потому что у него повреждена задняя лапка, и возможно и таз!!!! Мы терпеливо относимся к Барону, так говорят его зовут, и ждем, когда он будет готов нам доверять! Время лечит в некоторых случаях!!!! Скорее всего, у него нет шанса на семью, потому что он старенький, слепой и пока не очень контактный с людьми! Больно, что у наших людей нет сердца!!!" - пишет Анжела Швец.

Публикация волонтеров в сети вызвала массу возмущения в комментариях - люди убеждены, что так поступать со своими четырехлапыми питомцами нельзя, и благодарят неравнодушных за участие в судьбе собаки.

Волонтеры взяли под опеку старенького Барона, который оказался не нужным хозяевам после 15 лет службы (фото: vdalo.info / facebook.com/groups/ Душа Бродяги (громадська Організація м.Кам'янець-Подільський)

Ранее мы писали о том, что под Киевом в Макарове верный пес около месяца ждал свою хозяйку, которую убили российские оккупанты, и история "хатико" облетела сеть, после чего собака Акита-ину Рини обрела новую семью.

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Каменец-ПодольскийХмельницкая область