Все, что можно сделать: Комаровский рассказал, как уцелеть при встрече с вирусом

Евгений Комаровский дал советы о том, как не заболеть вирусной инфекцией, если в вашей квартире кого-нибуть из членов семьи или близких уже постигла такая неудача. Известный педиатр на своей странице в Instagram сразу отметил, что многое зависит от вашей жилплощади.

По словам доктора Комаровского, который ранее рассказал о принципах здорового питания, если речь идет об однокомнатной квартире, то "шансов уцелеть практически нет".

Не заболеть, встретившись с вирусом, можно в одной из двух ситуаций: либо вы уже этой инфекцией переболели, либо вам по поводу этой инфекции была сделана прививка, рассказал доктор высшей категории.

Тем не менее, добавил он, попытаться не заболеть можно.

Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

"Главное, уменьшить концентрацию вирусов в воздухе, которым вы дышите, регулярно капать в носы всех здоровых физиологическим раствором, изолировать по возможности пострадавшего, выделить ему постельное белье, посуду, полотенце, регулярно протирать все поверхности, которых касаются руки, дезинфицирующими растворами, хотя бы мыльной водой", - рассказал Комаровский.

Он также резюмировал, что кроме вышеперечисленных действий больше ничего сделать нельзя.

"Это не страшно болеть вирусной инфекцией, если вы знаете правила помощи", - добавил доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

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