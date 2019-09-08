Врет и не краснеет: Нино Катамадзе шокировала заявлением о русских

Грузинская певица Нино Катамадзе призналась в любви к русским в эфире украинского телеканала "1+1". Подобное заявление шокирует, ведь еще недавно она высказывала совершенно противоположное мнение.

Ранее Катамадзе утверждала, что отказывается от гастролей по России из политических соображений. Как выяснилось позже, отказалась она лишь на словах, поскольку концерты не отменялись.

"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", - сказала исполнительница.

Нино Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

В марте следующего года концерт Катамадзе в Москве действительно был отменен. Однако в августе писали, что грузинская певица едет на "Новую волну". Неизвестно и как обстоят дела с закрытыми корпоративами.

Напомним, 20 июня в столице Грузии Тбилисси начались массовые акции протеста. Они были спровоцированы выступлением в грузинском парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий.