Во время перемирия на Донбассе погиб украинский боец: был награжден государством шесть раз

Украинский боец погиб от пули в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области. Лейтенант ВСУ Владимир Рудик из Тернопольской области скончался предположительно 22 августа, во время перемирия.

О трагедии стало известно из сообщения Сергея Сердюка в социальной сети Facebook. Официальных данных о гибели Владимира Рудика на данный момент нет.

"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого лобного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк на своей странице.

Он добавил, что украинский боец был родом из села Злотники Теребовлянского района Тернопольской области. У него остались родители и сестра. На фронт он ушел добровольцем с самых первых дней событий на востоке Украины.

Владимир Рудик прошел весь путь от солдата до старшего лейтенанта, был командиром 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Получил за время службы 6 государственных наград.

Старший лейтенант ВСУ Владимир Рудик погиб на Донбассе

В Тернопольской области подтвердили гибель бойца, но причины трагедии не сообщаются.

"Во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области трагически погиб Владимир Рудик", - сообщается в местных изданиях со ссылкой на местные органы власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе мужчина погиб от взрыва гранаты в доме.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб украинский разведчик при выполнении боевого задания.