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Во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист

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Понедельник 07 марта 2022 13:36
Во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист Фото: журналист Виктор Дударь погиб на войне с Россией (фото facebook.com/sergiy.tomilenko)
Автор: Светлана Мащенко

Виктор Дударь, военный корреспондент, известный львовский журналист, погиб на войне с российскими захватчиками под Николаевом. Он с первых же дней вторжения РФ на нашу территорию ушел на фронт.

Об этом сообщил Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов.

Виктор 24 февраля пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину.

Свыше 10 лет он работал штатным журналистом издания "Экспресс", вел военную тематику, проводил журналистские расследования.

В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в "Экспрессе", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

По сообщению жены погибшего, также журналистки, Оксаны Дударь, муж в первый день полномасштабного наступления России ушел на фронт.

"Помню, как в 5.30 его разбудила: "Вставай! Началась война!" Он обнял крепко, сказал, что все будет хорошо. Собрал рюкзак, позвонил нескольким друзьям и поехал в часть", - написала она в Facebook.

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