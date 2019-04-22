Не верьте производителям: Комаровский предупредил об опасных продуктах

Доктор Комаровский отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, норма для взрослого человека это не более 12 чайных ложек сахара в день. При этом для ребенка 4-5 лет эта норма составляет 8,5 чайных ложек. Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

Комаровский также подчеркнул, что, несмотря на то, что производители соков и йогуртов пишут на этикетках о том, что в составе их продуктов нет сахара, это не так. Поэтому нужно с осторожностью давать детям сок и йогурты.

По данным исследования, 1 упаковка апельсинового сока содержит 50 грамм сахара, а 1 бутылочка питьевого йогурта -10 грамм сахара.

Доктор Комаровский рассказал о сахаре (фото: pixabay.com)

Кроме того, Комаровский привел пример содержания сахара в напитках:

Холодный чай 330 мл - 5,5 чайных ложек сахара;

Питьевой йогурт 330 мл - 7 чайных ложек сахара;

Молочный напиток 330 мл - 7 чайных ложек сахара;

Безалкогольный напиток 330 мл - 8,5 чайных ложек сахара;

Напиток из порошка 330 мл - 9,5 чайных ложек сахара;

Фруктовый сок 330 мл - 9,5 чайных ложек сахара;

Энергетический напиток 330 мл - 10 чайных ложек сахара.

Напомним, что доктор Комаровский дал важные советы родителям о клещах и как уберечь ребенка от этих насекомых. По его словам, вакцины имеют возрастное ограничение, поэтому маленькие дети - в особой зоне риска.

Ранее сообщалось о том, что Комаровский рассказал, как правильно закалять ребенка, чтобы не нанести вред организму. По его словам, ребенка не нужно засовывать в холодную ванную, но можно полить холодной водой.