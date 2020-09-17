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Под Винницей мужчина жестоко расправился с любимой: полиции нагло врал

Винницкая область, Четверг 17 сентября 2020 14:18
Под Винницей мужчина жестоко расправился с любимой: полиции нагло врал
Под Винницей мужчина до смерти избил любимую (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мужчина избил любимую до смерти и врал полиции о ее ранах

В Винницкой области мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной, а потом сам позвонил в полицию. Он рассказал, что его сожительница внезапно умерла, а перед этим – неудачно упала с велосипеда.

Трагедия произошла в селе Жван Мурованокуриловецкого района Винницкой области. Около трех ночи 41-летний местный житель позвонил в полицию и сообщил о смерти своей 35-летней возлюбленной. Детали сообщили на сайте Vinbazar.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Мужчина рассказал, что его сожительница после совместного распития алкогольных напитков вечером поехала на велосипеде в поле. Вернулась оттуда с телесными повреждениями. Он оказал ей первую помощь, переодел и уложил спать. А ночью обнаружил, что женщина скончалась.

После осмотра дома и территории полицейские заподозрили мужчину во вранье, так как обнаружили вещественные доказательства совершения преступления. В соседнем доме нашли окровавленную одежду потерпевшей и ее сожителя, а также топорище со следами крови. После допроса он сознался, что во время распития алкоголя между ними возникла ссора и он ее начал избивать. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

По предварительны данным экспертов, женщина умерла от травматического шока. Выяснилось, что мужчина уже ранее привлекался к криминальной ответственности за разбой. Ему предъявили подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст.121 ККУ (Умышленное тяжелое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно при странных обстоятельствах погиб подросток.

А также рассказывали о том, что под Винницей появился маньяк, который совершает жестокие убийства, но полиция все отрицает.

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