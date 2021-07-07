Врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина

По словам шведского онколога Катарины Сванберг, о проблеме могут свидетельствовать даже небольшие изменения на лице, сообщает Daily Express.

Доктор говорит, что проблема может все же проявиться на теле "незначительными новообразованиями" на лице - ксантомами. Если вы их обнаружили - стоит обратиться к врачу за консультацией.

"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредны и не болят", - пояснила врач.

Фото: Опасный уровень холестерина можно определить по лицу (express.co.uk)

Что означает повышенный уровень холестерина

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерин, или холестирол.

При этом достоверно узнать о высоком уровне холестерина можно только сделав соответствующий анализ крови.

Почему высокий холестерин опасен

Избыток вещества в организме человека приводит к образованию камней в желчном, что чревато холециститом, нарушением обмена веществ.

Также повышенное содержание холестерина в крови способствует развитию атеросклеротического поражения стенок сосудов и является одним из факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия (ишемическая болезнь сердца) и инфаркт миокарда, мозговой инсульт и перемежающаяся хромота.