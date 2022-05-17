Врачи выяснили группу крови, наиболее склонную к инфаркту

Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации (AHA), самый низкий риск сердечного приступа имеют люди с первой группой крови 0 (I). Такой вывод ученые сделали после анализа данных более 400 тысяч человек.

А вот у носителей второй A (II) и третьей B (III) групп крови в сумме риск инфаркта выше на 8%, чем у первой группы.

В чем особенность II и III групп крови

Похожее исследование было проведено Европейским обществом кардиологов в 2017 году. Они изучили данные 1,36 млн человек и пришли к таким же выводам - люди с II и III группой крови чаще страдают от ССЗ.

В частности, носители третьей группы крови имеют более высокий риск инфарктов (на 15%), а у второй группы был выявлен максимальный риск сердечной недостаточности (на 11% выше, чем у носителей других групп).

Почему так происходит

По данным кардиологов, повышенный риск сердечной недостаточности или инфаркта может быть связан с большей вероятностью образования тромбов у людей со второй и третьей группами.

Именно образование сгустков крови является главной причиной инфарктов.

Как предотвратить развитие ССЗ

Врачи говорят, что важно правильно питаться, избегать стрессов, иметь здоровый сон, быть физически активными и, конечно, отказаться от вредных привычек.