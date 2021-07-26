Врачи выяснили, как по глазам определить диабет: три заметных симптома

Развитие диабета второго типа можно пропустить, но в некоторых случаях симптомы связаны с глазами и зрением. Так может произойти, когда уровень сахара постоянно высокий.
Об этом пишет Express.
При высоком уровне сахара зрение может "упасть", и тогда вы будете видеть окружающий мир расплывчатым и затуманенным. Связано это с хрусталиком глаза, структура которого меняется.
Естественная внутренняя "линза" человеческого глаза позволяет фокусироваться на изображении. Если же этот хрусталик становится мутным, значит образовалась катаракта. Люди, страдающие диабетом второго типа, имеют высокую склонность к такому заболеванию.
Высокий уровень сахара в крови может вызвать повышение определенного гликопротеина, называемого фибронектином. Если количество этого вещества в глазу возрастает, это может привести к "блокировке дренажной системы" глаза и спровоцировать развитие глаукомы.
Кроме проблем с глазами на высокий уровень сахара и развитие диабета могут указывать такие симптомы:
Ранее врачи также перечислили скрытые признаки сахарного диабета, которые очень важно заметить вовремя.
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