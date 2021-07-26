Врачи выяснили, как по глазам определить диабет: три заметных симптома

Снижение четкости зрения

При высоком уровне сахара зрение может "упасть", и тогда вы будете видеть окружающий мир расплывчатым и затуманенным. Связано это с хрусталиком глаза, структура которого меняется.

Катаракта

Естественная внутренняя "линза" человеческого глаза позволяет фокусироваться на изображении. Если же этот хрусталик становится мутным, значит образовалась катаракта. Люди, страдающие диабетом второго типа, имеют высокую склонность к такому заболеванию.

Глаукома

Высокий уровень сахара в крови может вызвать повышение определенного гликопротеина, называемого фибронектином. Если количество этого вещества в глазу возрастает, это может привести к "блокировке дренажной системы" глаза и спровоцировать развитие глаукомы.

Кроме проблем с глазами на высокий уровень сахара и развитие диабета могут указывать такие симптомы: