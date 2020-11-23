Врачи выбирают, кому отдать кислород: что творится в больницах для COVID-пациентов

Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды, и все чаще заходит речь о возможности введения нового локдауна. Ввести тотальный карантин могут уже в декабре.

И повод для этого есть, говорится в сюжете ТСН. Ведь в начале осени в Украине количество больных за сутки превышало 2 тысячи, а под конец осени эта цифра выросла почти до 15 тысяч. Каждую неделю были новые рекорды.

Медицинская система Украины может дойти до такого состояния, когда в реанимации попросту не будет мест для тяжелобольных. Максим Степанов недавно озвучил новую цифру для введения локдауна - 30 тысяч новых случаев за сутки (раньше речь шла о 20 тысячах).

Но уже сегодня врачам приходится делать выбор: кому отдать спасительный кислород - самое ценное для тяжелобольных.

"Ребята ночью решали, что они могут без кислорода. Шли в туалет, в туалете падали в обморок. Мне кричали, звали, потому что все боялись отойти от кислорода. Я бежал к ним, по полу тянул к кислороду. А уже сатурации не было, и дыхания почти не было", - рассказывает Вячеслав Семененко, бывший пациент "коронавирусной" больницы.

Вячеслав говорит, что из 10 палат больницы, где он лежал, кислород был только в двух палатах. Его давали только самым тяжелым, да и то, с одного крана дышали по два человека.

Волонтер Леся Литвинова помогает больным коронавирусом с кислородными концентраторами. А на вопрос, легко ли попасть в больницу и получить там кислород, она отвечает, что это похоже на кошмарный сон.

Литвинова говорит, что официальная цифра свободных мест с доступом к кислороду - сильно завышена. Люди неделями стоят в очереди, чтобы попасть в больницу, а многим и после выписки нужны кислородные концентраторы.

Врач из Киева Светлана Гук говорит, что ситуация ухудшается. Пациентов, которым критически нужен кислород, становится больше. Одной из главных проблем является то, что пациенты пытаются лечиться дома.

Но если сатурация ниже 92-х и высокая температура, срочно вызывайте скорую. Измерить показатель кислорода в крови поможет пульсоксиметр.

При этом, если у вас нет теста на коронавирус, вас сначала отвезут в "сортировочное отделение". Только потом определят, в какую больницу вы поедете. Это может занять несколько дней. Один из пациентов говорит, что попал в такое отделение, где за ними смотрел... травматолог.

Но если нет кислорода, человек с тяжелым удушьем из-за коронавируса, просто обречен. И неважно, какая квалификация у вашего врача.

Какая ситуация с коронавирусом в больницах Украины (видео: ТСН)

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки (на 23 ноября) зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях.

Отметим, что Максим Степанов дал оценку карантину выходного дня, сказав, что считать пока еще рано.

Ранее в Госстате также рассказали, какие болезни чаще всего убивают украинцев. И коронавирус далеко не на первом месте.