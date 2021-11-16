Врачи спасли невакцинированную от COVID украинку: 17 минут клинической смерти

Отмечается, что коронавирус у Елены проходил в легкой форме, поэтому женщина лечилась дома. Однако в тот день она почувствовала изжогу в груди. Когда не было сил больше терпеть, она вызвала скорую.

В больницу пациентка попала еще в сознании и в приемном отделении сердце внезапно остановилось. Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу.

Затем медики сделали интубацию, а именно ввели особую трубку в трахею с целью защиты дыхательных путей пациента. Это одно из средств проведения механической вентиляции легких.

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких и 13 минут длилась дефибрилляция.

По словам заведующей коронавирусной реанимации Иванны Дидык, такие случаи, когда жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после столь длительного времени клинической смерти, крайне редки. Она добавила, что смерть мозга обычно наступает через 3 - 7 минут после остановки сердца и остановки дыхания. А женщина вышла из состояния клинической смерти без всякого неврологического дефицита.

Кроме того, на следующий день женщину отсоединили от ИВЛ и она была в сознании и могла разговаривать.

Сейчас она под наблюдением кардиологов и обещает сделать вакцину от коронавируса.