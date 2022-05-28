Врачи спасли 12-летнюю украинку с нервной анорексией: весила 16,5 кг и впала в кому

12-летняя девочка из Яворовского района под Львовом, которая страдала от анорексии, впала в кому и попала в реанимацию. Врачи спасли подростка, которая на нервной почве похудела до 16,5 кг, критически истощив свой организм.
Об этом передали в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре на странице в Facebook.
По словам мамы девочки Светланы, Вероника "просто таяла на глазах", и женщина не знала, что делать, чтобы помочь дочери.
Отмечается, что девочка весила 35 кг и была вполне здорова, когда внезапно стала отказываться от еды и очень похудела. Вероника рассказывала, что решила похудеть еще зимой в прошлом году, так как чувствовала себя некомфортно, потому что весила на 2 кг больше, чем ее 13-летний брат. К тому же одна из подруг однажды в разговоре заметила, что та якобы поправилась.
И вот, уже при весе 16,5 кг, когда организм уже был достаточно истощен, подросток пытался похудеть еще больше.
Девочку госпитализировали на "скорой" в декабре прошлого года. Мама вспоминает, что в тот день Вероника неожиданно заснула и долго не просыпалась. Ее организм не реагировал ни на какие раздражители.
"Ребенок попал к нам в состоянии гипогликемической комы. В реанимации Вероника провела 4 дня. А потом еще более 2 месяцев в педиатрическом отделении нашей больницы, где получала специализированную помощь целой команды специалистов - реаниматолога, диетолога, кардиолога, психиатра и психолога", - рассказала врач-педиатр ЗУСДМЦ Марьяна Стегницкая.
Вероника уже поправилась, и сейчас ходит на плановые обследования в медцентр (фото: facebook.com/zusdmc)
Пациентке был поставлен диагноз нервная анорексия. Эту болезнь часто "не воспринимают всерьез", так как девочки нередко сидят на разных диетах.
По словам Стегницкой, анорексия является очень распространенной проблемой не только у девочек, но и у проблем. Обычно - у подростков 11-14 лет.
"На самом деле анорексия очень опасна и требует длительной терапии. Только сейчас, после длительного лечения, мама девочки Светлана может вздохнуть с облегчением: к дочери вернулся аппетит, она снова начала есть, и самое главное - ей нравится вид в зеркале", - рассказали в медицинском центре.
С начала полномасштабной войны РФ против нашей страны Вероника еще и стала волонтером - в своем селе на Яворовщине она выпекает сладости для украинских военных. К врачам на осмотры девочка также приезжает с собственной выпечкой.
Вероника выпекает для бойцов ВСУ сладости (фото: facebook.com/zusdmc)
Отказ от пищи и резкое похудение спровоцировало сильную депрессию у подростка. Вероника часто плакала, нервничала, чувствовала себя подавленной. Кожа у нее стала очень тоненькой и часто трещала, волосы выпадали, а еще появилась сильная слабость.
Ко всем проблемам добавился еще и обостривший психологические проблемы.
К чему привела анорексия у девочки-подростка (фото: facebook.com/zusdmc)
Врачи рассказывают, что количество обращений по поводу расстройств пищевого поведения ежегодно растет. Всего с начала 2022 года в ЗУСДМЦ было выявлено почти 30 новых случаев нервной анорексии. Около половины из них нуждаются в стационарном лечении - от 2 недель до 2 месяцев.
Осложнениями болезни могут быть остеопороз, бесплодие, депрессивный синдром, сердечная недостаточность, проблемы в ЖКТ и прочее.
Напомним, что прошлым летом в Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии. Школьница хотела похудеть, не щадя свой организм, чем довела его до критического состояния - это и стало причиной трагедии.
Но не только подростки могут стать жертвами чрезмерного похудения. Так, перед этим в Ивано-Франковской области скончалась 18-летняя студентка, которая увлеклась новой диетой и заработала анорексию.