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Врачи сделали шокирующее заявление об антителах к коронавирусу у детей

Воскресенье 08 ноября 2020 14:16
Врачи сделали шокирующее заявление об антителах к коронавирусу у детей
Дети и взрослые по-разному реагируют на коронавирус (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Коронавирус у детей протекает в более легкой форме из-за особенностей иммунитета

Детский организм вырабатывает после перенесенного коронавируса более слабые антитела, чем это происходит у взрослых. Впрочем, малыши менее уязвимы к повторному заражению.

К такому мнению пришли медики из Колумбийского университета, которые объяснили такое различие особенностями иммунной системы детей. По словам профессора Маттео Поротто, как пишет Daily Mail, малышам для выздоровления от коронавируса надо меньше времени, чем взрослым, и болезнь обычно не дает на их организм серьезных осложнений.

Во время исследования специалисты исследовали состояние 47 детей и 32 взрослых больных коронавирусом. В общем, в результате эксперимента выяснилось, что организм исследованных детей довольно слабо реагировал на инфекцию.

В их крови было меньше антител, чем у взрослых даже с самыми легкими формами коронавируса. Также в детских антителах была ниже нейтрализующая активность.

"Чем серьезнее инфекция, тем иммунный ответ устойчивее: организму нужно больше иммунных клеток, чтобы победить возбудитель, который размножается. Поскольку дети быстро избавляются от вируса, инфекция не поражает их настолько сильно, им не нужен мощный иммунный ответ с большим количеством антител", - отмечают медики.

В то же время у взрослых, в частности, молодежи, наоборот организм вырабатывал большее количество таких антител. Также оказалось, что тяжелобольные взрослые пациенты имели наибольшую нейтрализующую активность.

Также медики заявляют, что дети с меньшей вероятностью массово распространяют возбудитель болезни. И объясняют это их непродолжительным течением инфицирования.

Исследователи тоже отмечают, что смертность детей от коронавируса составляет 0,02% от 663 797 случаев инфицирования в той же возрастной группе.

Напомним, врач рассказала, что людям с коронавирусом не стоит сбивать повышенную температуру тела, ведь в этот момент организм борется с недугом. Она также перечислила, какое медицинское оборудование должно быть у больных дома.

Также мы ранее писали о важности прививки в условиях пандемии и сезонных заболеваний.

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