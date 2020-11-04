Врачи развенчали мифы о безвредности диетической колы: даже хуже

Газировка (иллюстративное фото: canva.com)

Подслащенные напитки без сахара не менее вредны, чем с сахаром

Исследователи считают, что газировка с заменителями сахара не менее вредна, чем с сахаром. Сладкие или искусственно подслащенные напитки повышают риск инсульта и сердечных заболеваний. Исследователи обнаружили, что употребление "диетических" вариантов сладких напитков с искусственными подсластителями, такими как сукралоза, аспартам и стевия, не снижает риск для здоровья сердца. Об этом говорится в материале HealthLife.

Новое исследование показало, что люди, которые хотят сохранить здоровье сердца, должны избегать употребления искусственно подслащенных напитков, таких как диетическая сода.

"Вера в то, что искусственные подсластители являются безопасной заменой сахара - неправда”, - сказал Healthline доктор Гай Минц, директор отдела сердечно-сосудистого здоровья и липидологии кардиологии в больнице Сандры Атлас Басс в Нью-Йорке Northwell Health.

Согласно недавнему исследованию французских ученых, люди, которые регулярно пьют искусственно подслащенные напитки или регулярно подслащенные напитки, имеют более высокий риск инсульта и сердечных заболеваний, чем те, кто избегает сладких напитков.

Исследование, опубликованное на этой неделе в Журнале Американского колледжа кардиологии, изучало данные более чем 100 000 участников опроса NutriNet-Santé, в котором участники записывают свой рацион питания, уровень активности и состояние здоровья с интервалом в 6 месяцев.

Для исследования команда разделила добровольцев на три группы: непотребляющие, низко потребляющие и высоко потребляющие либо диетические, либо сладкие напитки.

Ученые отмечают, что искусственно подслащенные напитки продаются как более здоровая альтернатива, но "их кардио-метаболическое воздействие обсуждается".

"Более высокое потребление сладких напитков и ИСН (искусственно подслащенных напитков) было связано с более высоким риском ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний), что предполагает, что ИСН не может быть здоровой заменой сладких напитков", - пишут авторы исследования.

Обнаружив неожиданную связь между потреблением сладких напитков и сердечно-сосудистыми заболеваниями, исследователи также обнаружили, что люди, которые пьют диетические версии этих напитков с искусственными подсластителями, такими как сукралоза, аспартам и стевия, испытывают почти такой же риск для здоровья, по сравнению с их участниками, которые не сообщали о потреблении каких-либо подслащенных напитков. Но дополнительная опасность кроется в том, что обычно, якобы "диетические" напитки пьют чаще, что более негативно отражается на здоровье.

Напомним, что ранее эксперт назвал самый полезный сорт чая. Микроэлементы, которые содержатся в популярном напитке, снижают риски сердечных заболеваний и положительно влияют на работу мозга.

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