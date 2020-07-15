Врачи разрушили мифы про грецкие орехи: не помогают, а только мешают

Грецкие орехи являются одними из переоцененных лакомств. Безусловно, они полезны, но и окружены рядом мифов, о которых пора позабыть. Одно из таких заблуждений - орехи помогут похудеть. Об остальных правдивых и не очень фактах про грецкие орехи - читайте в материале Styler.

Что касается полезных свойств этого продукта, то их предостаточно. Орехи богаты витаминами B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенными жирными кислотами омега 3 и омега 6, фосфором, марганцем, йодом, калием, магнием и многими другими полезными элементами.

Врачи говорят, что регулярное употребление поможет повысить иммунитет, восстановиться после болезни, а также помочь при анемии и малокровии, пишет "Апостроф". В орешках много полезного для кожи, волос и ногтей йода.

Что касается выдуманных свойств грецких орехов, то первым мифом специалисты называют - орехи помогают похудеть. Это неправда. Они очень калорийны, и сбросить вес не помогают, а только мешают.

Отвар и настойка из грецких орехов принесет пользу волосам. Вреда в таких ополаскиваниях не будет, но экстракт орехов - очень стойкий пищевой краситель. Если вы не стремитесь получить зелено-коричневый оттенок локонов, не рискуйте.

Грецкие орехи избавят от проблем с потенцией. Если регулярно потреблять орехи, тонуса организму они придадут, но эффект относительно мужской силы будет незаметным. Врачи советуют при проблемах в этой области обращаться к врачу, а не заниматься самоисцелением.

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