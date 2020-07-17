Врачи разрушили миф про самое полезное молоко: не стоит тратить деньги

Врачи разрушили ряд мифов про козье молоко, которое считается едва ли не самым лучшим, и якобы намного опережает коровье по всем показателям. Это устойчивое заблуждение про суперфуд приводит к тому, что мы переплачиваем за этот "эликсир". Пьем его сами и даем детям, которые часто не в восторге от запах и вкуса напитка.

Но врачи говорят, что это не так. Оно полезнее коровьего, но не настолько, чтобы возводить это молоко на пьедестал, пишет melarossa.it.

Лоренцо Траверсетти, доктор биологических наук говорит, что как коровье, так и козье молоко одинаково подходят для употребления, так как представляют собой ценный источник кальция, белков, витаминов и минералов.

Врачи и ученые разрушили ряд мифов про пользу козьего молока.

Миф № 1. Козье молоко не такое калорийное

Наоборот - в нем калорий больше - 75 на 100 грамм, против коровьего с 63 ккал на 100 грамм.

Миф № 2. Если вы не переносите лактозу, козье молоко пить можно

В козьем молоке лактозы меньше, но она там есть. Поэтому люди с непереносимостью лактозы так же могут получить проблемы с пищеварением или аллергию.

Миф №3. Козье молоко менее жирное

На самом деле козье молоко жирнее, чем коровье. Но есть отличие в типе жира. В нем есть категория жирных кислот с короткой цепью (SCFA), которые следуют по своему метаболическому пути, отличному от других. Они поглощаются клетками кишечника и направляются непосредственно в печень., что не позволяет превратиться им в жировые агломераты, а вследствие - в атерогенные бляшки.

Миф №4. Козье молоко полезнее, чем коровье

Оба типа молока имеют макро- и микроэлементы, которые очень схожи друг с другом. Разница только в количестве жира, кальция и калорий.

Миф №5. В козьем молоке больше белка

Тут существенной разницы нет. Разве что в аминокислотном составе белка. Фактически, в козьем молоке выделяется присутствие высоких концентраций таурина - который отвечает за обеспечение правильного развития плода. Это делает его наиболее похожим на грудное молоко.

Но есть и несколько преимуществ козьего молока. Врачи говорят, что козье молоко лучше усваивается благодаря упомянутым выше жирным кислотам с короткой цепью (SCFA).

Кроме того в козьем молоке больше кальция - 134 мг на 100 мл (в коровьем 119 на 100 мл).

Отметим, что стоимость козьего молока выше коровьего. Если домашнее коровье молоко в Киеве можно купить от 25 грн за литр, то цена на домашнее козье стартует от 40 грн. В промышленных упаковках стоимость козьего молока составляет около 80 грн за поллитра, в то время как коровьего - от 20 грн за литр.

И это неудивительно, ведь козу хоть и проще содержать, но молока дает она в среднем от 2 до 3 литров в день. А с высокомолочных племенных коз можно надоить 4-6 литров. В то время, как корова дает 15-16 литров молока в день

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