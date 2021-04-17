Врачи разрушили миф про полезность алкогольных напитков: сокращают жизнь на десятки лет

Медики разрушили миф о том, что алкоголь в небольших дозах может быть потенциально безопасным. Новое исследование показало, что полный отказ от спиртных напитков может продлить жизнь на 28 лет.

Об этом говорится в результатах исследования, которые провели шведские медики из Каролинского института. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание Express.

Специалисты института в течение 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителями Швеции, Дании и Финляндии.

Оказалось, что уровень смертности среди людей, которые регулярно употребляли алкоголь, был намного выше, чем среди всех остальных. В среднем продолжительность жизни человека, который употреблял спиртное, сокращалась на 28 лет.

Алкогольные напитки даже в небольших дозах негативно сказывались на здоровье внутренних органов, а также увеличивали риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Кроме того, оказалось, что алкоголь не способен убивать нейроны в мозгу человека, но может нанести вред отросткам и нарушить связь с отдельными участками мозга.

Также алкоголь вымывает из организма витамин В1, которые нужен для жизнедеятельности клеток.