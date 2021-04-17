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Врачи разрушили миф про полезность алкогольных напитков: сокращают жизнь на десятки лет

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 18:56
Врачи разрушили миф про полезность алкогольных напитков: сокращают жизнь на десятки лет Медики разрушили популярный миф об алкоголе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Медики разрушили миф о том, что алкоголь в небольших дозах может быть потенциально безопасным. Новое исследование показало, что полный отказ от спиртных напитков может продлить жизнь на 28 лет.

Об этом говорится в результатах исследования, которые провели шведские медики из Каролинского института. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание Express.

Специалисты института в течение 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителями Швеции, Дании и Финляндии.

Оказалось, что уровень смертности среди людей, которые регулярно употребляли алкоголь, был намного выше, чем среди всех остальных. В среднем продолжительность жизни человека, который употреблял спиртное, сокращалась на 28 лет.

Алкогольные напитки даже в небольших дозах негативно сказывались на здоровье внутренних органов, а также увеличивали риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Кроме того, оказалось, что алкоголь не способен убивать нейроны в мозгу человека, но может нанести вред отросткам и нарушить связь с отдельными участками мозга.

Также алкоголь вымывает из организма витамин В1, которые нужен для жизнедеятельности клеток.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые назвали самую главную опасность чая и объяснили, в каком виде этот напиток употреблять категорически запрещено.

А также рассказывали о том, что названы алкогольные напитки, которые могут оказаться намного полезнее, чем пиво или коктейли.

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