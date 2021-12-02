Врачи рассказали о "здоровой" пище, которая может стать причиной развития сердечных заболеваний

По словам системы здравоохранения Mercy Health, когда вы видите пищу с этикеткой "обезжиренная" или "низкое содержание жиров" то можете предположить, что она полезна для вас, но скорее всего, такая еда может подвергнуть вас риску развития сердечных заболеваний.

Дело в том, что, когда производители удаляют жир из продуктов, таких как заправки для салатов, они добавляют в продукты больше натрия и сахара, чтобы они были вкусными.

Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечных заболеваний.

Рекомендуемая суточная доза соли для взрослых составляет менее 6 граммов в день.

Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что нездоровая диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Вы должны стремиться придерживаться средиземноморской диеты, что означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.