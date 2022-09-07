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Врачи рассказали украинцам о тяжелой вирусной инфекции, от которой спасет прививка

Паротит у взрослых очень тяжело переносится (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Паротит или свинка – это вирусная инфекция, для которой характерно заметное и болезненное опухание околоушных слюнных желез. Болезнь передается воздушно-капельным путем.

О болезни и ее профилактике рассказали в Национальной службе здоровья.

Обычно эпидемический паротит у детей проходит без последствий. Однако бывают опасные осложнения - воспаление мозга или сенсоневральная глухота.

В наше время от этой болезни чаще страдают не дети, а подростки и взрослые.

Симптомы и последствия паротита:

  • воспаление яичек;
  • воспаление молочных желез;
  • воспаление мозговой оболочки;
  • воспаление головного мозга;
  • воспаление суставов.

Профилактика паротита

Единственной защитой от болезни есть вакцинация. В Украине прививка против паротита входит в Национальный календарь вакцинации, она бесплатная!

Прививку проводят в детском возрасте трехкомпонентной вакциной, которая защищает от кори, паротита и краснухи.

Для пожизненной защиты требуется две дозы вакцины: в 12 месяцев и 6 лет.

Что делать, если у вас нет этой прививки

Если у вас или вашего ребенка отсутствует прививка против паротита, обратитесь к своему врачу - он поможет провести вакцинацию.

Как мы ранее писали, можно ли ребенку после прививки гулять на улице и купаться.

Ранее мы писали, что Минздрав упростил вакцинацию детей от 12 лет.

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Вакцинация