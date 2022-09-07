Врачи рассказали украинцам о тяжелой вирусной инфекции, от которой спасет прививка

Обычно эпидемический паротит у детей проходит без последствий. Однако бывают опасные осложнения - воспаление мозга или сенсоневральная глухота.

В наше время от этой болезни чаще страдают не дети, а подростки и взрослые.



Симптомы и последствия паротита:

воспаление яичек;

воспаление молочных желез;

воспаление мозговой оболочки;

воспаление головного мозга;

воспаление суставов.

Профилактика паротита

Единственной защитой от болезни есть вакцинация. В Украине прививка против паротита входит в Национальный календарь вакцинации, она бесплатная!



Прививку проводят в детском возрасте трехкомпонентной вакциной, которая защищает от кори, паротита и краснухи.

Для пожизненной защиты требуется две дозы вакцины: в 12 месяцев и 6 лет.

Что делать, если у вас нет этой прививки

Если у вас или вашего ребенка отсутствует прививка против паротита, обратитесь к своему врачу - он поможет провести вакцинацию.