Врачи рассказали украинцам о тяжелой вирусной инфекции, от которой спасет прививка

Паротит или свинка – это вирусная инфекция, для которой характерно заметное и болезненное опухание околоушных слюнных желез. Болезнь передается воздушно-капельным путем.
О болезни и ее профилактике рассказали в Национальной службе здоровья.
Обычно эпидемический паротит у детей проходит без последствий. Однако бывают опасные осложнения - воспаление мозга или сенсоневральная глухота.
В наше время от этой болезни чаще страдают не дети, а подростки и взрослые.
Симптомы и последствия паротита:
Единственной защитой от болезни есть вакцинация. В Украине прививка против паротита входит в Национальный календарь вакцинации, она бесплатная!
Прививку проводят в детском возрасте трехкомпонентной вакциной, которая защищает от кори, паротита и краснухи.
Для пожизненной защиты требуется две дозы вакцины: в 12 месяцев и 6 лет.
Если у вас или вашего ребенка отсутствует прививка против паротита, обратитесь к своему врачу - он поможет провести вакцинацию.
Как мы ранее писали, можно ли ребенку после прививки гулять на улице и купаться.
Ранее мы писали, что Минздрав упростил вакцинацию детей от 12 лет.