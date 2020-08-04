Врачи рассказали, сможет ли кашель рассказать о болезни

Ученые развенчали популярный миф о том, что по звуку кашля человека можно диагностировать у него то или иное заболевание. Команда исследователей из Мичиганского университета пришла к выводу, что диагноз по звуку кашля поставить нельзя.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B. Ранее существовало мнение, что продолжительный, громкий и влажный с мокротой кашель воспринимается как признак болезни, по сравнению с простым "чистым" кашлем. Но такие суждения являются в корне неверными.

Исследователи проверили 200 добровольцев, чтобы понять, действительно ли они могут отличить по кашлю больных людей от здоровых.

Участники смотрели видео на YouTube с людьми, которые кашляют. И каждый раз после воспроизведения видео каждого добровольца спрашивали, является ли этот кашель симптомами болезни, или это просто щекотки в горле.

Исследователи обнаружили, что добровольцы ставили правильный диагноз лишь примерно в половине случаев, а это является совпадением и случайностью.

Отметим, что умение распознавать симптомы различных заболеваний помогает избегать больных.

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