Врачи рассказали, сколько людей имеют естественный иммунитет к коронавирусу

Ученые изменили свое мнение относительно того, сколько людей на самом деле имеют естественный иммунитет к коронавирусу. Сообщается, что в результате перенесения очень похожих на коронавирус вирусов, у людей появились специфические Т-клетки, которые распознают COVID-19 и помогают как можно быстрее справиться с заболеванием. Ученые основывались в своих выводах на анализе более трех тысяч пациентов. Среди них наличие Т-клеток было обнаружено у 25% зараженных. Об этом свидетельствуют результаты исследования Public Health England, пишет The Telegraph.

Как сообщается, согласно более старым исследованиям, ученые придерживались мнения, что специфический естественный иммунитет к коронавирусу есть только у 6% людей.

Особенностью такого "Т-иммунитета" является то, что антитела и другие части иммунной системы не могут проникнуть к вирусу, когда он уже инфицировал организм. Эти Т-клетки помогают организму распознавать инфицированные коронавирусом клетки, чтобы их уничтожить, защитить здоровые и препятствовать репликации инфекционных агентов.

По оценке экспертов Кембриджского университета, 7,37 миллиона людей уже заразились коронавирусом и соответственно – будут иметь приобретенный иммунитет. Несмотря на это, исследование Public Health England доказывает, что процент людей, которые имеют иммунитет, может быть на самом деле выше и равняться 14 миллионам людей или даже больше.

Проанализировав механизм уничтожения коронавирусной инфекции антителами и Т-клетками, ученые пришли к выводу, что Т-иммунитет действует уже в процессе заболевания, в то время как антитела помогают не допустить развитие болезни на ранних этапах. При этом ученые подмечают, что после перенесения похожих болезней и приобретение Т-клеточного иммунитета, ни один из наблюдаемых не заразился коронавирусной инфекцией. Выводом медиков является то, что за иммунитет против коронавируса отвечают непосредственно Т-клетки.

Ученые отметили, что лишь половина из тех, у кого был высокий показатель Т-клеток, имели идентифицированные антитела против COVID-19, из чего ученые делают выводы, что один вид иммунитета может существовать без другого.

Кроме того, ученые предположили, что антитела очень быстро исчезают из организма после выздоровления от коронавируса, тогда как Т-клетки действуют в организме дольше.

Напомним, что в Украине увеличивается количество зараженных коронавирусом, требующих госпитализации.

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