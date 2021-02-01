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Врачи рассказали, как проявляется постковидный синдром: не пропустите тревожные сигналы

Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине никуда не исчез. Инфекция также имеет свои тяжелые последствия, которые еще называют постковидным синдромом. К симптомам болезни относятся апатия, бессоница, панические атаки и даже депрессия.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Как же не пропустить тревожные сигналы поведали журналисты. Очень часто после перенесенного коронавируса человек ощущает одышку, хандру и даже кожные высыпания. Все эти симптомы являются признаком постковидного синдрома.

Украинец Олег переболел коронавирусом еще осенью 2020 года. С тех пор он еще ни разу не был в кофейне. По его словам, он просто боялся выйти из квартиры. У него началась бессоница и проблемы с памятью.

"Я в лифте нажимал кнопку и не мог вспомнить, на каком этаже я живу. Я забыл даже имена некоторых друзей", - вспоминает Олег.

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Доктор-пульмонолог Светлана Гук рассказывает, что 60% выздоровевших от коронавируса пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Тысячи людей чувствуют себя обессиленными, даже после того, как тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

Медики отмечают, что частицы вируса действуют на нервную систему, попадая в организм через органы обоняния. Некоторые нейроны просто "замолкают". Это и называют психическими расстройствами.

Как проявляется постковидный синдром

Как мы писали ранее, врач назвал симптомы легкой формы коронавируса.

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