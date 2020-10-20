Врачи рассказали, помогает ли сало лечить коронавирус: достаточно 50 граммов

Врачи назвали продукт, который прекрасно помогает для профилактики коронавируса – это сало. Существует мнение, что именно с помощью этого продукта можно победить любую болезнь. Народный депутат Николай Тищенко даже разместил на своей странице в Telegram фотографию с тарелкой сала и сообщил, что это главный украинский антибиотик от пневмонии.

"Главный украинский антибиотик от пневмонии. Без шуток. В сале много витаминов A, D, E, каротина и селены. Врачи рекомендуют. И конечно же хорошее настроение, без него недуг не победить", - написал Тищенко.

Фото: Telegram-канал Николая Тищенко

Ведущие телеканала "Украина" в программе "Ранок з Україною" выяснили, действительно ли сало является таким чудодейственным эффектом и рассказали, как его правильно употреблять.

Ежегодно среднестатистический украинец съедает до 15 кг сала и больше всего организму этот продукт нужен в осенне-зимний период. Стоимость сала – от 80 до 300 гривен за килограмм и цена зависит от его вида. Однако медики утверждают, что самую большую пользу приносит именно свежее сало.

"Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Взбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью и можно употреблять", – поделилась диетолог и генетик Людмила Гончарова.

Врачи считают, что от этого продукта зависит молодость и долголетие. Сало – это животный жир, который производит выработку гормонов. И именно они помогают справиться с любыми вирусами. Очень важно не нагревать сало выше 40 градусов.

"При нагревании сало теряет полезные свойства холестерина, которые вбирают наши клетки. Клетки теряют возможность рецепторно взаимодействовать с этим питательным веществом", – отметила врач в эфире канала "Украина".

Однако медик развенчала миф о том, что сало может лечить от коронавируса. Ни свежее, ни отварное – не лечит. В нем все же есть витамины, которые необходимы организму для профилактики вирусных заболеваний – это витамины группы A и E.

Кроме того, сало содержит большое количество полезных аминокислот омега-6, которые являются строительным материалом для иммунитета. И, как уверяют врачи, достаточно 50 граммов нашего национального продукта в день, чтобы организм получал все перечисленные полезные элементы.

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