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Врачи рассказали, как победить кашель у ребенка: лекарства не помогут

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Среда 09 февраля 2022 09:39
Врачи рассказали, как победить кашель у ребенка: лекарства не помогут Фото: Как лечить кашель у ребенка (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто кашель у ребенка вызывает волнения у родителей. Как же помочь маленькой крошке справиться с этим недугом?

Об этом рассказали врачи на странице "Доказові" в Facebook.

Самое важное правило - это никаких сиропов и таблеток от кашля.

"О том, что малышам нельзя давать сиропы от кашля, мы уже говорили. Как же помочь ребенку? Ответ точно не понравится многим, особенно тем, для кого понятие доказательная медицина - это модный тренд, а не научно обоснованный современный подход", - сказано в сообщении медиков.

Никаким лекарством вы ребенку не поможете, а вот чтобы действительно облегчить состояние, нужно изрядно поработать, добавляют врачи.

Что делать при кашле ребенка

  • Приобрести гигрометр/термометр.
  • Наладить в комнате постоянную температуру 19-20° и влажность 60-65%;
  • Смотать и отдать бабушкам в село все ковры, мягкие игрушки;
  • Купить или извлечь из кладовки швабру и тряпку;
  • Пользоваться вещами из предыдущего пункта дважды в день;
  • Для мытья использовать только чистую воду без моющих средств;
  • Не забывать протирать и пыль.

Главные советы

Бегайте за ребенком и предлагаем ему пить: много, теплого, вкусного, вообще без разницы чего, главное, чтобы это было часто — по несколько глотков каждые 15-30 минут.

Одеваться и идти гулять, надолго (когда состояние ребенка позволяет)желательно в парк, реку и не надо тащить малыша в дом, как только он кашлянул во дворе — свежий прохладный воздух снимает отек дыхательных путей, улучшает их вентиляцию, мокроте легче выйти.

Не забывайте о туалете носа физраствором при необходимости.

Отметим, что лечение кашля при бронхите (без обструкции) ничем не отличается от таких же действий при ОРВИ.

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