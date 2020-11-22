Врачи рассказали, чем опасно курение электронных сигарет на фоне коронавируса

Медики из UC Davis Health с начала пандемии коронавируса только за февраль в США диагностировали более 2758 случаев травм легких, которые были вызваны курением электронных сигарет и вейперов. 64 случая заболевания оказались смертельным. При этом врачи на фоне пандемии редко могли определить природу заболевания, так как основные симптомы полностью совпадают с проявлениями коронавирусной инфекции. Более того, травма легких делает болеющих EVALI более подверженными тяжелому течению COVID-19. Об этом пишет Science Tech Daily.

"EVALI (болезни легких, вызываемые курением вейпера или электронной сигареты – ред.) и COVID-19 имеют много общих симптомов, но имеют очень разные планы лечения", – сказал Киран Нандалике, адъюнкт-профессор педиатрии и ведущий автор исследования.

Именно по этой причине врачам настоятельно рекомендуется при диагностике собирать анамнез о курении с помощью электронных приборов.

Существует много сходств между симптомами EVALI и COVID-19 по лабораторным результатам и рентгенологическим данным. Общие симптомы включают лихорадку, кашель, тошноту, боль в животе и диарею. Оба состояния также показывают двустороннее воспаление при визуализации грудной клетки.

С пандемией COVID-19 легко перепутать диагноз EVALI. Госпитализированные имели лихорадку, тошноту и кашель. У них было учащенное сердцебиение, учащенное дыхание и низкий уровень кислорода в крови. Их лабораторные анализы указывали на воспаление, обычно наблюдаемое при COVID-19, с более высоким количеством лейкоцитов (WBC) и повышенным воспалением. Томография грудной клетки выявила неспецифические помутнения. В то время как все указывало на инфекцию COVID-19, их тест на SARS-CoV-2 дал отрицательный результат.

Раннее начало приема стероидов пациентами с EVALI может спасти жизни и свести к минимуму продолжительность пребывания в больнице. В случае несвоевременной диагностики возможен даже летальный исход.

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