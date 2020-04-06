Врачи рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Коронавирус наиболее опасен для женщин (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус больше всего угрожает жизням беременных женщин, говорят эксперты

Коронавирус несет наибольшую опасность для беременных. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По его словам, беременных женщин лечить очень трудно, не то что детей и стариков. Поэтому эксперт призвал всячески беречь будущих мам от инфекционных заболеваний.

"Мы знаем, чем кончается грипп у беременных, вернее, у потомства, которое они рожают. Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям", - отметил вирусолог.

Добавим, ранее врачи выяснили, что коронавирус COVID-19 может передаваться от беременной женщины ее ребенку. При этом тяжелое течение коронавируса у новорожденных детей наблюдается крайне редко. Это возможно лишь в том случае, если вирус сочетается с респираторно-синтициальной инфекцией - ее медики признают причиной тяжелых бронхиолитов с дыхательной недостаточностью.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили правила карантина, согласно которым, по улице нельзя передвигаться группами более, чем по два человека, а также обязателен масочный режим.

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