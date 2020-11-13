Врачи рассказали, к какой болезни приводит ношение маски: как нивелировать риск

Из-за пандемии коронавируса во всем мире практически каждый уже привык к ежедневному ношению средств индивидуальной защиты. Несмотря на то, что прошел почти год, врачи недавно заявили о рисках, связанных с ношением маски. Как оказалось, она приводит к усугублению проблем с кожей, а иногда – провоцирует. Об этом сообщает The BMJ.

По мнению дерматологов, с начала распространения коронавирусной инфекции все больше людей начало жаловаться на проблемы с кожей, и связано это именно с ношением маски. По результатам исследований стало известно, что у людей с чувствительной кожей чаще развивается экзема при ношении макси. Эта болезнь представляет собой определенную аллергическую реакцию, а бороться с ней достаточно сложно.

Медики пришли к этому выводу, когда 60-летний мужчина с несколькими кожными аллергическими реакциями, перенес дерматит, который связан с ношением маски. У пациента была диагностирована форма экземы, которая усиливается реакцией на материал или вещество. Врачи поняли, что высыпание появилось лишь там, где прилегают эластичные части маски.

Также эксперты рассказали, как нивелировать риски для здоровья, когда ношение маски обязательно. Во-первых, ее нужно носить только там, где вы потенциально можете заразиться – в помещениях, транспорте и даже на улице, если вокруг вас ходят люди на расстоянии не более 4-6 метров (ветер можно помочь инфекции перемещаться в воздухе). Кроме того, эксперты рекомендуют выбирать средства индивидуальной защиты, созданные с использованием натуральных материалов, к примеру, хлопковые.

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