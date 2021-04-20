Врачи рассказали, какие болезни можно "прочесть" на лице

Выраженный синий кончик носа или носогубного треугольника

Если кончик носа и носогубный треугольник имеют выраженный синий оттенок, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Врачи советуют обратить внимания на такие изменения, которые могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

Желтая кожа

Если кожа на лице имеет отчетливый желтоватый оттенок, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с печенью или желчным пузырем. Также желтизна говорит о падении уровня гемоглобина.

Глаза навыкате, часто потеющий лоб

Такие изменения в глазах могут рассказать о заболевании щитовидной железы. Об этом же свидетельствует пот, выступающий на лбу из-за повышенной тревожности.

Крупные уши или челюсть

Такие изменения пропорций могут говорить о акромегалии или гигантизме. Акромегалия возникает обычно после завершения роста организма, развивается постепенно, длится много лет.

Врачи добавили, что по глазам может быть видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки. А на языке отражаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.